Україну в Угоді про ЗВТ СНД не влаштовують умови торговельних обмежень

Зауваження України до Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) СНД полягають у нерівності умов щодо запровадження торговельних обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності.

Про це йдеться в статті на сайті «УНІАН-економіка».

УНІАН вдалося з'ясувати, що нерівні умови визначені додатком №6 до документа.

«У ньому країнам Митного союзу надається можливість шляхом введення мит обмежувати імпорт товарів в разі, якщо його обсяги можуть завдати шкоди промисловості країн МС. Для інших країн СНД така можливість у Договорі не передбачена», - йдеться в статті.

Автор зазначає, що раніше такого додатку в Договорі про ЗВТ СНД не було. Він з'явився в редакції документа на останній стадії його підготовки, причому, за деякими даними, за наполегливою пропозицією Росії.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Угода про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД буде ратифікована найближчим часом.

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що Верховна Рада поки не готова до ратифікації Угоди про створення ЗВТ з країнами СНД.

Раніше розглядався варіант синхронної ратифікації Угоди про ЗВТ СНД усіма країнами-підписантами документа. Про можливість синхронної ратифікації заявляло керівництво України та Росії.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 р. в Санкт-Петербурзі (Росія) прем'єр-міністри країн-членів СНД підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.