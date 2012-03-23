Підприємства України збільшили обсяг реалізованих послуг на 16,5%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні-лютому 2012 року склав 41,7 млрд грн, що у співставних цінах на 16,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

У середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 912,9 грн. Водночас, споживання послуг жителями різних регіонів України не однакове і коливається в межах від 224,1 грн на одну людину в Тернопільській області до 5,268 тис. грн у Києві.

У лютому обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 21 млрд грн, що на 13,9% більше (у співставних цінах), ніж за аналогічний період 2011 року.

Майже половина обсягу реалізованих послуг припадала на послуги різних видів транспорту, пошти та зв'язку, третина - склали послуги з проведення операцій з нерухомістю, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям.

Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Донецької областей, склав більш ніж половину (52,7%) від загального обсягу наданих послуг.

Зокрема, в лютому 2012 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів та предметів особистого користування реалізували послуг на суму 174,8 млн грн (включаючи ПДВ), що на 37,2% більше в порівнянні з лютим 2011 року (в січні -лютому - на 329,6 млн грн, на 46,6% більше, ніж за аналогічний період в 2011 році).

Готелі та ресторани України в лютому ц.р. реалізували послуг на суму 226,7 млн грн, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період 2011 р. (438,6 млн грн, на 12,2% більше).

У лютому підприємства сфери транспорту і зв'язку реалізували послуг на суму 11,72 млрд грн - на 15,1% більше, ніж в лютому минулого року (23,66 млрд грн, на 17,3% більше).

Підприємства, що проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 6,983 млрд грн - на 35,2% більше, ніж у лютому минулого року (13,374 млрд грн, на 42,2% більше).

У сфері освіти в лютому ц.р. було надано послуг на суму 255,6 млн грн, що на 5,9% більше в порівнянні з лютим 2011 р. (503,5 млн грн, на 5,1% більше); у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги - на суму 428,1 млн грн, що на 21,2% більше, ніж у лютому 2011 р. (872,8 млн грн, на 20,3% більше); у сфері комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту - на суму 1,22 млрд грн, що на 35,8% більше в порівнянні з лютим минулого року (2,474 млрд грн, на 37,9% більше).

Довідка УНІАН. За даними Держстату, обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в 2011 році становив 258 млрд грн, що в порівнянних цінах на 19% більше вупорівнянні з 2010 роком.