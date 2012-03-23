Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0235-8,0275 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0235/8,0275 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2734/38, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,6240/10,6315. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3234/36 (четвер - 1,3223/25).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.