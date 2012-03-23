НБУ відсьогодні знизив облікову ставку до 7,5%

Національний банк України з 23 березня 2012 р. знизив облікову ставку з 7,75% до 7,5%.

Про це йдеться у листі НБУ комерційним банкам з посиланням на постанову № 102 від 21 березня 2012 року, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, вимогу щодо обсягу обов'язкових резервів, які банки формують на спецрахунку НБУ, знижено — з 70% до 60%.

Крім того, «враховуючи використання російських рублів у розрахунках між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» за імпортований природний газ і потребу у подальшій оптимізації управління міжнародними (золотовалютними) резервами», з 31 березня НБУ вводить окремі нормативи резервування при залученні ресурсів у російських рублях. Норма резервування під залучення у рублях дорівнюють «нулю».

Крім цього повідомляється, що з 31 березня встановлюються такі норми обов'язкового резервування: термінові кошти і вклади юридичних і фізичних осіб в нацвалюті — 0%; короткострокові кошти і вклади юридичних і фізичних осіб в інвалюті — 8%; довгострокові кошти і вклади юридичних і фізичних осіб в інвалюті — 2%; кошти вкладів юридичних і фізичних осіб в нацвалюті на вимогу (і на поточних рахунках) — 0%; кошти вкладів юридичних і фізичних осіб в інвалюті на вимогу (і на поточних рахунках) — 8,5%; кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій в нацвалюті — 0%; кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій в інвалюті (окрім російських рублів) — 2%; кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій в російських рублях — 0%.

Довідка УНІАН. Національний банк України з 10 серпня 2010 року знизив розмір облікової ставки з 8,5% до 7,75% річних. Дане зниження було третім з початку літа 2010 року. Так, з 8 липня НБУ знизив облікову ставку до 8,5% річних. Перед цим, з 8 червня, вона була знижена до 9,5%.