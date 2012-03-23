На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0215/8,0260 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0235/8,0275, на 12:00 ціни знизилися до 8,0190/8,0230. На момент закриття торгів цінові рівні зросли до 8,0215/8,0260 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2734/0,2738, на 12:00 ціни знизилися до 0,2733/0,2736. На момент закриття ціни встановилися на рівні 0,2733/0,2737. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3300 (-0,1000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3190/1,3290.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 10,6240/10,6315, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6295/10,6390. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися 10,6120/10,6220.