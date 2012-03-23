Янукович і Порошенко обговорили пріоритети діяльності міністерства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і новопризначений міністр економічного розвитку і торгівлі Петро ПОРОШЕНКО обговорили пріоритети діяльності міністерства.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ міністр повідомив прес-службі, що одним із пріоритетів діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі є забезпечення подальшого зростання національної економіки, зокрема рівня ВВП – адже це запорука успішної реалізації проголошених главою держави соціальних програм.

«Забезпечення зростання ВВП і, як наслідок, реалізація відповідних соціальних програм, неможливі без пріоритетного розвитку економіки», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

На його переконання, сьогодні суспільство, бізнес мають побачити серйозні кроки влади, спрямовані на подальше покращення умов ведення підприємницької діяльності в Україні.

П.ПОРОШЕНКО також наголосив на важливості запровадження прозорої інформаційної політики Міністерства економіки щодо забезпечення громадян, ЗМІ повними статистичними даними про розвиток країни.

«Ми говорили про абсолютно точний показник розрахунку інфляції в режимі реального часу, можливість держави проводити ефективну антиінфляційну політику», - зазначив міністр економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, Президент України В.ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив П.ПОРОШЕНКА міністром економічного розвитку і торгівлі України.