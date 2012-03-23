На День Києва цього року витратять не менше 5 млн. грн. – Попов

На святкові заходи у День Києва цього року буде витрачено не менш як 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ після засідання Громадської гуманітарної ради міста Києва, у порядку денному якого було ознайомлення з Програмою заходів з нагоди святкування 1530-річчя Києва.

"Ми зараз працюємо з різними благодійними фондами, з активним бізнесом, який патріотично налаштований, має певну громадську позицію для того, щоб залучити кошти на святкування. Перш за все, за рахунок позабюджетного джерела. В цілому я не можу сказати скільки це буде. Але, враховуючи, що ми хочемо на супервисокому рівні провести День міста, то я думаю, 5 млн. грн., як мінімум, вийде. Але бюджетних буде набагато менше”, - сказав О.ПОПОВ.

За словами голови КМДА, він не пам’ятає, щоб до нього надходили звернення організаторів святкувань щодо необхідності погашення боргів за попередні роки.

О.ПОПОВ звернув увагу, що, як правило, міська влада залучає значні позабюджетні кошти на організацію та проведення святкових заходів. "В основному святкування проходять саме за цей ресурс - за кошти спонсорів. Якщо якась сума боргу залишилась, то найближчим часом ми розрахуємось”, - запевнив керівник КМДА, додавши, що перевірить інформацію голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ про відповідний борг міста у сумі 1,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією О.БРИГИНЦЯ, заборгованість Головного управління культури КМДА перед організаціями за проведення культурно-мистецьких заходів у 2008-2011 роках становить 1,5 млн. грн. Він заявив, що цього року на святкування Дня Києва планують витратити 9-10 млн. грн. О.БРИГИНЕЦЬ вважає недоречним наміри влади витратити багато коштів на святкування Дня Києва, оскільки місто не розрахувалося за попередні роки.

*** Цього року День міста Києва припадає на 27 травня 2012 року.