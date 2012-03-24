Азаров: Податковий кодекс своє завдання виконав
Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Податковий кодекс виконав основну функцію і забезпечив стимули для розвитку економіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході виступу на круглому столі «Українського форуму «Справедливе суспільство ХХІ століття: критерії, перспективи, ризики».
Прем'єр зазначив, що саме для створення таких стимулів уряд намагався якнайшвидше розробити і ввести в дію Податковий кодекс.
«Тому що потрібно було терміново знайти стимули для розвитку економіки. Потрібно було дати сигнал інвесторам», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому прем'єр зазначив, що згоден з критикою Податкового кодексу, але основне завдання документ виконав.
«Я абсолютно згоден з багатьма критичними зауваженнями на адресу Податкового кодексу, але він своє завдання виконав», - сказав М.АЗАРОВ.
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