Греція продовжила реструктуризацію ряду облігацій до 4 квітня

Греція продовжила терміни обміну ряду своїх облігацій до 4 квітня в рамках найбільшої реструктуризації суверенного боргу, повідомило в п'ятницю Міністерство фінансів країни, передає РІА «Новини».

Згідно з повідомленням, Греція розраховує списати близько 100 мільярдів євро за програмою реструктуризації суверенного боргу перед приватними кредиторами. Із загальної суми приблизно в 206 мільярдів євро, що підлягають списанню на 53,5% від номіналу, вже обміняли більшість - приблизно 177 млрд євро, випущених по грецькому праву.

Афінам залишилося обміняти борг за двома категоріями: суверенними облігаціями, випущеними по міжнародному праву, і облігаціями держкомпаній, гарантованих державою, загальною сумою приблизно 29 мільярдів євро.

ЄС і МВФ розраховують, що програма реструктуризації дозволить Греції знизити борг до 120% ВВП до 2020 року.

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