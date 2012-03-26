Золото подорожчало на падінні курсу долара
Ціна золота збільшилася за підсумками торгів п'ятниці, 23 березня, на тлі падіння котирувань долара після опублікованої Міністерством торгівлі США статистики щодо обсягів продажу нових будинків у лютому.
Квітневий ф'ючерс на золото в Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками торгів виріс в ціні на 1,2% - до 1662,40 долара за тройську унцію. Тижневе зростання вартості унції склало 0,4%.
Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США опустився до 79,34 пункту з 79,74 пункту до кінця попередніх торгів, передає MarketWatch.
Як стало відомо в ході торгів п'ятниці, продажі нових будинків в США в лютому зменшилися на 1,6% в порівнянні з переглянутим показником січня і склали 313 000. Аналітики чекали зростання на 1,3% - до 325 тисяч.
Зростання цін на золото в 2011 році склало майже 10%, в лютому метал подешевшав на 1,7%. В результаті одинадцятирічний період зростання вартості металу є найтривалішим, принаймні, з 1920 року.