Цього тижня тренди долара визначаться динамікою на фондових майданчиках - експерт

Протягом поточного тижня (26-30 березня) тренди американської валюти продовжать багато в чому визначатися динамікою на фондових майданчиках, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За словами аналітиків, дані щодо споживчої впевненості (27 березня) і замовлень на товари тривалого користування останнім часом чинять обмежений вплив на валютний ринок, але вони можуть спровокувати рухи на фондових ринках, що в такому разі позначиться на позиціях долара.

Європейська валюта може потрапити під вплив даних від Центру економічних досліджень Ifo про стан ділового клімату в Німеччині, заплановані до публікації у понеділок, 26 березня. На думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, для пари EUR/USD дуже важливою є можливість утримувати підтримку 1,3175. У разі її подолання метою руху може стати 1,3065. Проте після корекції пара відновить рух вгору і знову протестує опір 1,3285, а його пробиття може рушити котирування до позначки 1,3335.

Британський фунт тісно корелюватиме з європейською валютою. В останній тиждень березня не запланований вихід важливих звітів, і фунт має всі шанси продовжити свої коливання у межах 1,5650-1,5900 в найближчі тижні. Формування спрямованих стійких імпульсів тут буде можливе тільки під впливом трендів долара.

Японська єна перебуває у стійкому низхідному тренді, але вона вже достатньо перепродана проти долара і потребує корекції. У разі її початку найближчими рівнями підтримки можуть стати 82,00 і 81,00.