Котирування на відкритті міжбанку сьогодні становили 8,0200/8,0250 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0200/8,0250 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2743/0,2747, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,6255/10,6340.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову підвищилися – 1,3251/1,3253 (п'ятниця - 1,3234/1,3236).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.