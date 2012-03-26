Горілка "Хортиця" - пляшка від кутюр

13:08, 26 березня 2012
Фінанси
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Центр світової моди переїздить… до України. І це не фантазії. Впродовж століть тон у створенні зовнішнього вигляду продукції знаменитих торгових марок задавали французи, британці та американці. Сьогодні ж новим законодавцем мод у сфері виробничого дизайну став бренд родом з України.

У березні цього року на полицях супермаркетів Нью-Йорка, Лондона, Москви, Києва та інших міст 80 країн світу з'явилася горілка «Хортиця» у рестайлінговій упаковці, яка відразу ж привернула увагу міжнародних експертів промислового дизайну.

– В Україні виготовляють багато якісних товарів, але передусім вона славиться відмінною горілкою, – каже Даміан Нейв, провідний дизайнер London Brand Consulting, який працював з такими іменитими брендами, як Carlsberg, Nike. – Новий зовнішній вигляд бренду «Хортиця» викликала живе обговорення в дизайнерських колах. Це відхід від стереотипів, свіже бачення, образ, не схожий на те, що було створене ким-небудь раніше. І форма пляшки, і етикетка задають тенденції у «промисловій моді», а не просто слідують ним.

Головний акцент у новому дизайні «Хортиця» зроблено на логотипі, застиглому у склі. Пляшка стала ще прозорішою, що підкреслює основні якісні характеристики продукту. У нижній її частині з'явився пояс, який символізує основу і стабільність бренду. Верхня її частина стала ще сучаснішою, європейською. На пляшці збереглися грані – важливий традиційний елемент «Хортиці».

Як стверджує керівництво компанії-виробника, шлях бренду до нового образу зайняв декілька років. Стратегія була спрямована на те, щоб створити продукт, який би став лідером, експертом міжнародного ринку алкоголю. В результаті з'явилася інноваційна горілка, створена із застосуванням технології платинової і срібної фільтрації, використанням унікального мінералу шунгіту. Головним же ноу-хау виробника стала «Хортиця» на «живій» структурованій воді.

– Ми максимально наблизилися до створення абсолютної горілки, – каже директор з маркетингу Global Spirits Георгій Майоров. – Не вистачало останнього штриха – одягнути її в такий «одяг», який би підкреслив достоїнства нашого продукту. І, судячи з відгуків світових авторитетів у сфері промислового дизайну, нам це вдалося. Лаконічний, упевнений, сучасний стиль упаковки додав бренду «Хортиця» завершеності. Впевнений, що наші споживачі також зможуть оцінити його по заслузі.

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