Обсяг операцій з платіжними картами досяг 576 млрд грн

Обсяг операцій з платіжними картами, випущеними українськими банками, за підсумками 2011 року зріс проти 2010 року на 22% - до 576 млрд грн.

Про це йдеться в коментарі директора департаменту платіжних систем Національного банку України Наталії Лапко, розміщеному на сайті НБУ.

За її інформацією, в 2011 році вітчизняні банки емітували більш як 57 млн. платіжних карт, з них більше 35 млн. були активними минулого року.

«Минулого року утримувачами платіжних карт було здійснено 775 млн. операцій, а їх обсяг, збільшившись минулого року на 22%, становив 576 млрд грн, при цьому середній обіг за однією картою становив близько 18 тис. грн, - відзначила Н.Лапко. - На сьогодні можна з упевненістю сказати, що більш як 76% працюючого населення мають в кишені платіжну карту, а у більш як 20% населення їх дві».

Також вона повідомила, що на початок 2012 року в Україні було встановлено більш як 33 тис. бакоматів і більш як 75 тис. платіжних терміналів, тобто на 1 млн. населення України припадає 723 банкомати і 2 тис. 76 платіжних терміналів.

«Порівняно з європейськими країнами такий рівень можна охарактеризувати як достатньо високий. Для прикладу, в Польщі на 1 млн. населення припадає 426 банкоматів, в Австрії — 1 тис. 6», - сказала Н.Лапко.