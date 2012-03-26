Умови розміщення інформації у рубриці "Прес-релізи"

У рубриці «Прес-релізи» сайту "УНІАН-Економіка" агентство УНІАН надає Вам можливість на комерційних умовах розміщувати повідомлення про діяльність ваших компаній, підприємств, організацій, асоціацій тощо. Повідомлення виставляються у відкритому доступі на сторінці сайту "УНІАН-Економіка". Додатковий бонус - можливість розмістити логотип компанії на головній сторінці «УНІАН-Економіка». Контакти: Відділ маркетингу УНІАН. Керівник – Наталія ТКАЧЕНКО т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net заст. керівника - Юрій Пономарьов 050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian#net

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter