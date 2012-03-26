Умови розміщення інформації у рубриці "Прес-релізи"

13:31, 26 березня 2012
Фінанси
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У рубриці «Прес-релізи» сайту "УНІАН-Економіка" агентство УНІАН надає Вам можливість на комерційних умовах розміщувати повідомлення про діяльність ваших компаній, підприємств, організацій, асоціацій тощо.

Повідомлення виставляються у відкритому доступі на сторінці сайту "УНІАН-Економіка".

Додатковий бонус  -  можливість розмістити логотип компанії на головній сторінці «УНІАН-Економіка».

Контакти:

Відділ маркетингу УНІАН.

Керівник – Наталія ТКАЧЕНКО

т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net

заст. керівника - Юрій Пономарьов

050 469-47-36, ICQ 270149190,  yura#unian#net

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