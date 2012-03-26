Умови розміщення інформації у рубриці "Прес-релізи"
13:31, 26 березня 2012Фінанси
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У рубриці «Прес-релізи» сайту "УНІАН-Економіка" агентство УНІАН надає Вам можливість на комерційних умовах розміщувати повідомлення про діяльність ваших компаній, підприємств, організацій, асоціацій тощо.
Повідомлення виставляються у відкритому доступі на сторінці сайту "УНІАН-Економіка".
Додатковий бонус - можливість розмістити логотип компанії на головній сторінці «УНІАН-Економіка».
Контакти:
Відділ маркетингу УНІАН.
Керівник – Наталія ТКАЧЕНКО
т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net
заст. керівника - Юрій Пономарьов
050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian#net
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