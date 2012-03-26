Експерти прогнозують стабільність курсу гривні цього тижня

Курс гривні цього тижня залишиться стабільним з огляду на відсутність істотних боргових платежів і нейтральний зовнішній фон на світових фінансових ринках, сказано в коментарі аналітиків FOREX CLUB в Україні, переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, середній курс продажу готівкового долара цього тижня перебуватиме в діапазоні 8,039-8,043 грн/дол.

Також наголошується, що на динаміку російської валюти на поточному тижні впливатиме низка економічних новин зі США і єврозони, зокрема оприлюднення остаточних даних щодо ВВП США за IV квартал 2011 року та індексу ділової активності в Чикаго (PMI) за березень.

З новин єврозони аналітики радять звернути увагу на індикатор умов ділового середовища Німеччини від інституту IFO, індикатор споживчої впевненості і попередні дані щодо інфляції єврозони за березень. «Прогнози за цією статистикою помірно позитивні, що також дає надії на продовження зростання вартості рубля на поточному тижні. Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового рубля в Україні на поточному тижні – 0,273–0,278 грн», - сказано в коментарі FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків, ті самі чинники матимуть вплив і на вартість євро на поточному тижні.

«Попередні прогнози щодо цих індикаторів позитивні, тому в разі їх реалізації європейська валюта може одержати підтримку», - кажуть аналітики.

Рівнем підтримки для євровалюти на поточному тижні, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, може стати значення 1,3050, рівнем опору – 1,3500. Середній курс продажу готівкового євро в Україні в цьому випадку перебуватиме у межах 10,48-10,84 грн/євро.