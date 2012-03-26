На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0225/8,0270 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0200/8,0250, до 12:00 ціни піднялися до 8,0240/8,0275. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,0225/8,0270 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2743/0,2747, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2746/0,2750. На час закриття ціни досягли рівня 0,2757/0,2761. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,0900 (-0,2400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3195/1,3285. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6255/10,6340, до 12:00 ціни знизилися до 10,5955/10,6040. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 10,6300/10,6400.