ДПСУ нагадує: у держслужбовців залишився тиждень для декларування доходів

У Державній податковій службі України (ДПСУ) нагадують, що сьогодні почався останній тиждень відведеного терміну для декларування державними службовцями своїх доходів за 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у відомстві, згідно з Законом «Про засади запобігання та протидії корупції» посадові особи державних установ та органів місцевого самоврядування зобов'язані до 1 квітня 2012 року подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру.

Податкова зі свого боку готова надати декларантам всю необхідну консультаційну та організаційну підтримку для виконання своїх законних обов'язків.

Також в ДПСУ підкреслили, що записи в деклараціях службовці повинні зробити особисто, власноруч записавши туди всі необхідні відомості.