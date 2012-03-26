Литвин пропонує на пост глави Рахункової палати першого заступника голови Ощадбанку

Алмати . Голова Верховної Ради України Володимир Литвин найближчим часом внесе до парламенту кандидатуру першого заступника голови Ощадбанку на посаду голови Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам в Алмати.

При цьому В.Литвин назвав лише посаду, а не уточнив прізвище. На уточнююче запитання, про кого сааме йдеться, він відповів: «Там лише один заступник голови Ощадного банку».

Як повідомляв УНІАН, 10 березня з посади голови правління "Ощадбанку" звільнений В’ячеслав КОЗАК (за власним бажанням).

Іншим рішенням наглядової ради виконуючим обов`язки голови правління призначений Роман МАГУТА, який до цього був першим заступником голови правління Ощадбанку.