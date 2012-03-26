Литвин пропонує на пост глави Рахункової палати першого заступника голови Ощадбанку
Алмати. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин найближчим часом внесе до парламенту кандидатуру першого заступника голови Ощадбанку на посаду голови Рахункової палати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам в Алмати.
При цьому В.Литвин назвав лише посаду, а не уточнив прізвище. На уточнююче запитання, про кого сааме йдеться, він відповів: «Там лише один заступник голови Ощадного банку».
Як повідомляв УНІАН, 10 березня з посади голови правління "Ощадбанку" звільнений В’ячеслав КОЗАК (за власним бажанням).
Іншим рішенням наглядової ради виконуючим обов`язки голови правління призначений Роман МАГУТА, який до цього був першим заступником голови правління Ощадбанку.