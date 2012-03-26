Гарантована сума відшкодування вкладу залишається на рівні 150 тис. грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб офіційно заявив про те, що гарантована сума відшкодування залишається на рівні 150 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Фонду, переданому агентству УНІАН.

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб офіційно повідомляє, що всі заяви про зменшення або скасування встановленої гарантованої суми відшкодування в 150 тис. грн є безпідставними й такими, що вводять в оману громадськість, - йдеться в повідомленні. - З ухваленням Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 № 4452-IV порядок встановлення гарантованої суми відшкодування не зміниться й Фонд гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів за його вкладами, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду, яка на сьогоднішній день становить 150 тис. грн».

У Фонді зазначають, що згідно з новим законом, термін здійснення виплати відшкодування скорочується з 2-х місяців до 7 днів із дня ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку, а термін дії тимчасової адміністрації скорочується з 1 року до 3-х місяців, а для системоутворюючих банків - із 18 місяців до 6-ти місяців.

Крім того, під час дії тимчасової адміністрації не встановлюватиметься мораторій на повернення вкладів фізичних осіб до запитання й за строковими договорами, строк яких закінчився, в межах гарантованої суми.

Якщо в період дії тимчасової адміністрації вкладник не може отримати свій вклад, включаючи відсотки, протягом 7 робочих днів із дня закінчення строку дії договору або вкладу до запитання, Фонд видає банку позику для забезпечення виплат такому вкладнику в межах гарантованої суми.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц.р. Президент України Віктор Януковиич підписав Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Верховна Рада України прийняла цей закон 23 лютого ц.р.).

Закон набуває чинності через шість місяців із дня його публікації.