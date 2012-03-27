Держстат підрахував - середня зарплата українців у лютому підвищилася до 2,8 тис. грн

В Україні середня заробітна плата у лютому склала 2,799 тис. грн, що на 2,8% більше у порівнянні з січнем. У порівнянні з лютим 2011 року рівень середньої заробітної плати підвищився на 19,7%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні у лютому спостерігався у Києві – 4,306 тис. грн (зростання у порівнянні з січнем 2012 року — на 3,8%, у порівнянні з лютим 2011 року — на 21,1%), а також в Донецькій – 3,254 тис. грн (у порівнянні з січнем зростання на 3,3%, з лютим 2011 року — на 19,4%), Дніпропетровській, — 2,965 тис. грн (+3,7%; +19,8% відповідно) і Київській областях – 2,941 тис. грн (+3,9%; +18,8% відповідно).

Найнижчий рівень середньої зарплати відмічений у Тернопільській області – 1,996 тис. грн (+2,8%; +19,4%), а також у Херсонській – 2,055 тис. грн (+1,9%; +17,4%) і Волинській – 2,075 тис. грн (+0,6%; +19,4%).

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в лютому проти січня 2012 року спостерігалося у 21 області, а також у Києві та Севастополі; відповідно зниження спостерігалося у трьох областях та АР Крим.

Зокрема, у лютому середня зарплата в АР Крим склала 2,304 тис. грн (-1,9%; +15,9%), у Вінницькій області – 2,177 тис. грн (+1,6%; +18,7%), Житомирській, – 2,117 тис. грн (+1%; +14,9%), Закарпатській, – 2,132 тис. грн (+2,7%; +17,4%), Запорізькій, – 2,786 тис. грн (+5%; +21,4%), Івано-Франківській, – 2,335 тис. грн (+2,1%; +16,4%), Кіровоградській, – 2,194 тис. грн (+1,8%; +18,1%), Луганській, – 2,826 тис. грн (-0,6%; +117,1%), Львівській, — 2,351 тис. грн (+3,3%; +17,5%), Миколаївській, – 2,767 тис. грн (+10,5%; +25,3%), Одеській – 2,466 тис. грн (-3,4%; +16,2%), Полтавській, – 2,603 тис. грн (-2,1%; +14,7%), Рівненській – 2,554 тис. грн (+14,4%; +33,1%), Сумській, – 2,27 тис. грн (+1,5%; +17,4%), Харківській, – 2,535 тис. грн (+4,6%; +17,4%), Хмельницькій, – 2,276 тис. грн (+7,2%; +25,9%), Черкаській, – 2,278 тис. грн (+2,3%; +19,6%), Чернівецькій, – 2,08 тис. грн (+0,6%; +19,9%), Чернігівській області — 2,052 тис. грн (+0,6%; +18,2%), в Севастополі — 2,649 тис. грн (+2,4%; +17%).

За даними Держстата, розмір фонду оплати праці у січні-лютому 2012 року склав 60,097 млрд грн, що на 19,8% більше, ніж у січні-лютому 2011 року.