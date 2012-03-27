Золото продовжує дорожчати, долар - падати

Ціна золота зросла на торгах у понеділок, 26 березня, на тлі заяв глави ФРС США Бена Бернанке щодо економічної ситуації в країні, а також падіння курсу долара.

Квітневий ф'ючерс на золото в Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками торгів виріс в ціні на 1,4% - до 1685,60 долара за тройську унцію.

Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США впав до 78,89 пункту з 79,34 пункту до кінця попередніх торгів.

За словами Бернанке, ситуація на ринку праці демонструє поступове поліпшення, однак не можна повністю бути впевненими в її повної стабілізації. Як вважає глава ФРС, слід зберігати обережність у монетарній політиці і бути готовими до необхідних коректив, хоча поточний курс регулятора сприяє прискоренню темпів зростання, зокрема, в промисловому секторі, передає Bloomberg.

Зростання цін на золото в 2011 році склало майже 10%, в лютому метал подешевшав на 1,7%. В результаті одинадцятирічний період зростання вартості металу є найтривалішим, принаймні, з 1920 року.