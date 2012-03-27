Котирування на сьогоднішньому відкритті міжбанку становили 8,0220/8,0270 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0220/8,0270 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2770/74, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,7020/10,7105. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову підвищилися – 1,3341/43 (понеділок — 1,3251/53).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.