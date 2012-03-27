50 столичних підприємств одержать автоматичне відшкодування ПДВ на 174 млн. грн

50 столичних підприємств у першому кварталі 2012 року одержать автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на суму 174 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ, такі результати обробки 258 поданих декларацій.

Серед одержувачів ПДВ «автоматом» авіабудівники, перевізники, зернотрейдери, експортери металевих виробів, будівельники.

У Києві протягом січня-лютого 2012 року 13 підприємствам з іноземними інвестиціями відшкодовано понад 130 млн. грн ПДВ в автоматичному режимі, повідомляє прес-служба відомства.

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