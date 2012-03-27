ДПСУ: відсутність обов’язкових реквізитів – єдина причина відмови у прийнятті податкових декларацій

Відсутність обов’язкових реквізитів – це єдина причина відмови у прийнятті податкових декларацій. Про це сказав голова ДПСУ Олександр Клименко під час зустрічі із президентом Американсько-української ділової ради Морганом Вільямсом.

«Стратегічний курс податкової служби спрямовано на побудову партнерських стосунків із платниками. Тому ми оперативно реагуємо на об’єктивну критику та вживаємо заходи щодо недопущення формування негативної суспільної думки стосовно упередженого ставлення ДПС України до підприємств, які декларують збиткову діяльність», - наголосив він.

Керівник податкової відзначив, що відповідно до пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 Податкового кодексу, існує єдина підстава для відмови у прийнятті податкової декларації – це відсутність обов’язкових реквізитів.

«Нещодавно на територіальні органи ДПС мною направлено листа щодо персональної відповідальності посадових осіб у разі відмови у прийнятті податкової декларації на підставі інших причин, не передбачених Кодексом», - наголосив О. Клименко.

Отже, показники, які містяться у податкових деклараціях і на підставі яких платником обчислено податкові зобов’язання (зокрема від’ємне значення об’єкта оподаткування), не є підставою для неприйняття таких декларацій, підсумовують у податковій.