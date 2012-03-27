Глава ФРУ пропонує скасувати податок на додану вартість для театрів

Голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ ініціює скасування податку на додану вартість для театрів.

Про це він заявив сьогодні, у Всесвітній день театрів, у Львові, під час зустрічі з керівництвом Львівської області та керівниками і власниками підприємств регіону.

«Моя позиція як голови Федерації роботодавців України, що ПДВ для театрів необхідно скасувати. Театр збагачує націю культурно, виховує і формує її», - сказав Д.Фірташ.

За його словами, минулого року держава отримала надходження ПДВ від театральної діяльності всього 39 млн. гривень. «Це всього дві сотих відсотка всіх надходжень від ПДВ. Для держави це мізерна цифра, а для театрів - значні кошти на розвиток», - сказав голова українських роботодавців.

Д.Фірташ також закликав бізнесменів взяти на себе відповідальність за розвиток важливих для суспільства інститутів - навчальних закладів, театрів, культурних центрів.

Довідково. В Україні половина зі 140 театрів є збитковими. Від сплати ПДВ театри звільнені в Росії, Казахстані, Білорусі.