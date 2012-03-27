На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0235/8,0270 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0220/8,0270, на 12:00 звузився спред: 8,0225/8,0255. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися: 8,0235/8,0270 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2770/0,2774, на 12:00 ціни піднялися до 0,2774/0,2778. На час закриття ціни повернулися до вранішніх значень: 0,2770/0,2774. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,9699 (-0,1201).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3330/1,3385.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7020/10,7105, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,7055/10,7155. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на таких значеннях - 10,7045/10,7150.