Deutsche Bank обійшов BNP Paribas - став найбільшим банком Європи за обсягом активів

Німецький Deutsche Bank обійшов французький BNP Paribas і став найбільшим банком Європи за обсягом активів, повідомляє Bloomberg.

Обсяг активів за підсумками 2011 року зріс на 14% і склав € 2,16 трлн, завдяки чому Deutsche Bank вперше за п'ять років став лідером у списку найбільших банків Європи, що публічно торгуються.

Банк HSBC зайняв друге місце, за даними Bloomberg, а BNP Paribas посів третє місце. Баланс BNP Paribas за підсумками 2011 року скоротився на 1,7%, до € 1,97 трлн, що є найгіршим показником з 2007 року.

«Deutsche Bank рішуче відмовився від скорочення свого балансу. Цей крок цілком зрозумілий: чим більше використання позикових коштів, тим більша виручка за сприятливих умов», - сказав Bloomberg Лутц Ройхмейер, керуючий менеджер Landesbank Berlin Investment.

З кінця 2009 року Deutsche Bank, незважаючи на кризу, збільшив обсяг активів на 44%, в той час як дев'ять інших найбільших європейських банків зареєстрували лише 5-відсоткове зростання.

Акції банку в грудні зросли на 37%, хоча аналітики прогнозували лише 20%. Це сталося після того, як Європейський центробанк провів перший трирічний аукціон і надав банкам єврозони кредити на загальну суму € 482,9 млрд.