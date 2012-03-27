ДПСУ пропонує закривати малий бізнес за спрощеною процедурою

Експерти Державної податкової служби України (ДПСУ) пропонують надати підприємцям, які представляють малий бізнес, право закривати бізнес за спрощеною процедурою у разі, якщо вони припиняють діяльність за власним бажанням.

Текст відповідного законопроекту розміщений на офіційному сайті відомства (законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, які не мають найманих працівників»).

Законопроект розроблено на виконання Національного плану дій на 2012 рік.

Для цього підприємцям необхідно відповідати декільком умовам - не використовувати працю найманих працівників та не здійснювати діяльність протягом трьох останніх календарних років. Крім того, платник податку не повинен бути зареєстрований платником податку на додану вартість (ПДВ) і не мати відкритих рахунків у банках та інших фінансових установах. У випадку, якщо підприємець відповідає даним умовам, термін проведення перевірки складе три робочих дні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

ДПСУ: відсутність обов’язкових реквізитів – єдина причина відмови у прийнятті податкових декларацій