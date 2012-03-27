Мінфін залучив до держбюджету від продажу ОВДП 2,87 млрд грн
Міністерство фінансів України сьогодні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 2,87 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Від продажу дебютного випуску ОВДП, номінованого в євро і з можливістю дострокового пред'явлення до погашення, було залучено 205,208 млн євро за середньозваженою прибутковістю 4,8% річних.
Папери, номіновані в доларах США, були розміщені на 80,751 млн дол під 9,3%. Гривневі облігації терміном обігу 6 місяців були продані на 56,736 млн грн під 12% річних.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 234 від 21 березня передбачив випуск облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у валюті (долар, євро), з можливістю дострокового пред'явлення до погашення.
Папери будуть випускатися номіналом 1 тис. доларів і 1 тис. євро з шестимісячним купонним періодом у бездокументарній формі.
Розрахунки за результатами розміщення таких ОВДП, сплата купонного доходу за ними та їх погашення здійснюються у валюті випуску. При цьому розрахунки за операціями на вторинному ринку здійснюються виключно у національній валюті.
Купувати облігації, номіновані у валюті з правом дострокового погашення, мають як юридичні, так і фізичні особи.