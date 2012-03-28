Лондон, Нью-Йорк, Гонконг - лідери рейтингу світових фінцентрів. Москва - 65 місце

Москва зайняла 65 місце в рейтингу світових фінансових центрів, підготовленому компанією Z/Yen Group. Доповідь консалтингової організації доступна на її сайті.

Російська столиця погіршила свій результат на чотири позиції: в торішньому рейтингу вона зайняла 61-ше місце. У список із 77 країн потрапив також Санкт-Петербург, який зайняв 73 рядок (втратив дві позиції). Перші чотири позиції залишилися без змін - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сінгапур. Замикає п'ятірку Токіо, який піднявся на одну сходинку.

Цього року в десятці кращих фінансових центрів опинився Сеул, поліпшивши свій результат на дві позиції. У перелік десяти кращих фінансових центрів також потрапили Цюріх, Чикаго, Шанхай і Торонто.

У числі "антилідерів" рейтингу - останньої п'ятірки - вже згаданий Санкт-Петербург, Будапешт, Багами, Рейк'явік і Афіни.

Z/Yen Group оцінювала глобальні фінансові центри з об'єктивних факторів, таких як інфраструктура і доступ до ринку, а також за підсумками опитувань експертів, що представляють найбільші світові фінансові компанії, передає Lenta.ru.