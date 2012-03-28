Фірташ: держава не повинна чіпати малий і середній бізнес протягом десяти років

Держава повинна дати свободу малому і середньому бізнесу. Як повідомляє прес-служба Федерації роботодавців України, про це сказав глава ФРУ Дмитро Фірташ вчора у Львові під час зустрічі з керівництвом Львівської області та підприємцями регіону.

«Дайте людям спокій. Не потрібно допомагати. Ви просто десять років не чіпайте малий і середній бізнес. І я впевнений, що він стане локомотивом, який підштовхне економіку вперед і дасть країні розвиток», - сказав Д.Фірташ.

Глава Федерації роботодавців зазначив, що бізнес може захищати себе, відстоюючи свою позицію під час прийняття законів. За його словами, Федерація роботодавців - це майданчик, що дає можливість всім бізнесменам захистити себе.

Довідка УНІАН. В Україні більше 80 державних органів можуть перевіряти підприємства, а 21 контролююча структура може припинити діяльність підприємства.