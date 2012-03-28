Нацбанк Білорусі знижує ставку рефінансування на 2% - до 36%

Мінськ . Національний банк Білорусі з 2 квітня знижує ставку рефінансування на 2% - до 36%.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Нацбанку Білорусі.

«Національний банк Білорусі проводить поступове зниження рівня процентних ставок на тлі зміцнення позитивних тенденцій в економіці та грошово-кредитній сфері. Зокрема, стійко уповільнюються інфляційні процеси, спостерігається стабільне зростання рублевих депозитів населення, поліпшується стан зовнішньої торгівлі», - відзначили в Нацбанку.

При цьому ставка рефінансування і основні ставки за строковими рублевими інструментами продовжують перебувати на високому як номінальному, так і реальному рівні. В результаті забезпечується збереження високої прибутковості за пропонованими банками рублевими вкладами населення, істотно перевищує прибутковість за депозитами в іноземній валюті та очікуваний рівень інфляції.

«Подальша динаміка ставки рефінансування буде визначатися насамперед інтенсивністю інфляційних процесів і ситуацією в економіці та грошово-кредитній сфері», - підкреслили в управлінні інформації Нацбанку Білорусі.

Нагадаємо, що глава місії МВФ Кріс Джарвіс заявив за підсумками роботи оглядової місії МВФ, яка працювала в Білорусі з 22 лютого, що останнє зниження ставки рефінансування в Білорусі до 38% було передчасним.

Довідка УНІАН. Це третє зниження ставки рефінансування в Білорусі з початку 2012 року. До цього вона була знижена 15 лютого - з 45% до 43% і 1 березня - з 43% до 38%.

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