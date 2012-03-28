Запланований на сьогодні статзвіт зі США може посилити тиск на USD - експерт

Сьогодні до публікації заплановано звіт щодо товарів на замовлення тривалого користування в США, слабші ніж очікується рівні здатні посилити тиск на USD, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, пара EUR/USD після прориву 1.3360 націлюватиметься на 1.34 з подальшим курсом на річний максимум 1.3485. Уповільнення темпів зростання CPI з Німеччини можуть посилити рух.

Перед GBP/USD після пробою 1.5960 відкриється шлях до рівнів 1.60 і 1.6060. Однак щодо «британця» свою роль можуть зіграти і дані по ВВП. У разі коригування показника у бік підвищення, прорив буде мати більш масштабний характер.

На думку експертів, додаткові свідчення слабкості американської економіки разом з репатріаційними потоками здатні відновити висхідну динаміку ієни. Для пари USD/JPY найближчою метою стане рівень 83.00, який при прориві відкриє шлях до 82.40 і далі до 82.00.

Ознаки стабільності на валютних ринках говорять про те, що інвестори не до кінця вірять, що Федрезерв США дійсно піде на QE3. Стабілізація на ринку праці і в обробній промисловості дає підстави вважати, що до додаткового стимулювання не дійде. Тим не менше, варто більш пильну увагу звернути на економічну статистику зі США: стан ринку житла все ще досить слабкий, що підтверджується недавно опублікованими показниками.