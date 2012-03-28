Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0230/8,0275 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0230/8,0275 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2757/61, котирування з євро-гривні знизилися – 10,7025/10,7090. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар практично не змінилися – 1,3338/40 (вівторок — 1,3341/43).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.