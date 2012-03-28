Питома вага «автомату» відшкодування ПДВ хімічній галузі зросла вдвічі

Сумлінні платники дедалі активніше залучаються до автоматичного відшкодування ПДВ. В окремих галузях питома вага «автомату» у 2012 році зросла більше ніж вдвічі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, про це заявив Голова ДПС України Олександр Клименко під час зустрічі із Президентом Американсько-Української Ділової Ради Морганом Вільямсом.

Зокрема, податківець навів приклад хімічної галузі, де питома вага «автомату» стрімко зросла в 2,5 рази. За підсумками 2011 року хіміки отримали в автоматичному режимі 192,1 млн. грн. (20%) відшкодування із загального обсягу у 944,8 млн. грн.

Тим часом, у нинішньому році у цій галузі 55% ПДВ відшкодовується автоматично – 43,4 млн. грн. із 78,1 млн. компенсованої на рахунки платників суми.

«Це один з найяскравіших прикладів стрімкого зростання. Відтак, підприємства, що працюють відкрито та прозоро, не мають труднощів ані з відшкодуванням ПДВ як таким, ані з доступом до найзручнішого механізму отримання відшкодування – «автомату». Проте низка платників визнають тільки ті норми закону, які їм вигідні, і ухиляються від оподаткування за допомогою трансфертного ціноутворення. І саме ця група бізнесменів розповсюджує інформацію про наявність проблем із поверненням великих сум податку на додану вартість», - зауважив О. Клименко.

Він нагадав, що українські фахівці та американські експерти вже почали розробляти національні стандарти звітної документації щодо трансфертного ціноутворення.

«Я дуже вдячний за співпрацю. Сполучені Штати мають набагато більший досвід роботи із транснаціональним капіталом, і цей досвід, сподіваюся, допоможе нам в упередженні приховування прибутків від оподаткування. Цивілізовані відносини держави та бізнесу мають бути спільною метою і податківців, і соціально відповідальних підприємців», - підсумував О.Клименко.