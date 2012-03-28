Держбюджет у січні-лютому зведений з профіцитом 4,7 млрд грн

Профіцит державного бюджету України в січні-лютому 2012 року склав 4,698 млрд грн в порівнянні з профіцитом у 4,127 млрд грн. за січень-лютий 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Загальний фонд держбюджету в січні виконаний з профіцитом в 3,44 млрд грн

Доходи держбюджету склали 51,804 млрд грн, в т.ч. загального фонду - 44,75 млрд грн

Витрати бюджету склали 46,85 млрд грн, в т.ч. загального фонду - 41,48 млрд грн.

Зведений бюджет за січень-лютий 2012 виконаний з профіцитом в сумі 4,76 млрд грн Доходи зведеного бюджету склали 65,71 млрд грн, витрати - 60,69 млрд грн.

У січні-лютому 2012 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 5,21 млрд грн. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 4,56 млрд грн, зовнішнього боргу - 664,8 млн грн. Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 6,78 млрд грн, в т.ч. до загального фонду - 6,27 млрд грн На внутрішньому ринку було залучено 6,27 млрд грн, від зовнішніх джерел надійшло позик на суму 502,5 млн грн. на фінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку.

Від приватизації державного майна за січень-лютий 2012 надійшло до державного бюджету 2,71 млрд грн

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 грудня 2011 прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Закон передбачає, що доходи держбюджету України на 2012 рік становитимуть 332,821 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду держбюджету - 288,177 млрд грн, і доходи спеціального фонду - 44,643 млрд грн.

Витрати держбюджету становитимуть 358,010 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 312,774 млрд грн. та видатки спеціального фонду - 45,236 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлений на рівні 25,130 млрд грн, а загальний обсяг дефіциту державних фінансів - 37,1 млрд грн, що становить 2,5% ВВП.

Бюджет розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%.

Державний бюджет 2012 розрахований урядом виходячи з курсу 8 грн за один долар.

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