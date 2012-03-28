Кабмін збільшить дефіцит бюджету ПФ, якщо не введуть податок на багатство

Кабінет Міністрів України може збільшити дефіцит бюджету Пенсійного фонду у разі, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроекти щодо оподаткування багатства і розширення переліку офшорних зон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Ми можемо збільшити дефіцит бюджету Пенсійного фонду у разі неприйняття законів про оподаткування багатства і щодо розширення переліку офшорних зон», - сказав він.

За словах С.Тігіпка, закон про оподаткування багатства розглядатиметься в парламенті разом зі змінами до Державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що необхідно переглянути податок на нерухоме майно і ввести податок на багатство.

Зокрема, він відзначив, що внесе на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до Податкового кодексу про визначення бази обчислення податку на нерухоме майно. Також він планує внести окремий закон про введення податку на багатство.

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Довідка УНІАН. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України в 2012 році заплановано у розмірі 9,705 млрд. грн.

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Дефіцит бюджету ПФУ в 2011 році склав 30,1 млрд. грн.