Український бізнес повинен створити законодавчу базу для свого захисту – Фірташ

Український бізнес повинен створити законодавчу базу для свого захисту.

Як повідомляє прес-служба Федерації роботодавців України, про це заявив сьогодні голова ФРУ Дмитро Фірташ під час зустрічі з керівниками і власниками малих і великих кримських підприємств.

«Федерація роботодавців України – не організація, яка лобіює окремі інтереси. Ми вирішуємо питання бізнесу системно. І ми не побудуємо систему, якщо лобіюватимемо інтереси окремих людей. Ми повинні побудувати законодавчу базу, через яку матимемо з вами захист», – сказав Д.Фірташ, звертаючись до підприємців.

За його словами, влада прислухається до рекомендацій Федерації працедавців. «Так, як ми, ніхто не зацікавлений у розвитку бізнесу, оскільки ми відчуваємо тиск влади або чиновників, як ніхто його не відчуває. Ми той індикатор, який може донести до влади проблеми і сказати, що потрібно змінити. І я впевнений, що влада до нас прислухається і нам допомагатиме», – підкреслив глава українських роботодавців.