Зведений платіжний баланс у лютому був близький до нуля - НБУ

Зведений платіжний баланс у лютому ц.р. був близький до нуля, повідомляється на сайті Національного банку України.

«У лютому платіжний баланс істотно покращав. Він становив близько нуля», - сказав директор генерального департаменту Національного банку України Ігор Шуміло.

Як уточнили УНІАН у Нацбанку, в лютому платіжний баланс було зведено з дефіцитом 55 млн. дол. порівняно з дефіцитом у 889 млн. дол. у січні ц.р. і профіцитом у 1,364 млрд дол. у лютому 2011 року.

За даними Нацбанку, в лютому ц.р. дефіцит поточного рахунку становив 1,270 млрд дол., профіцит фінансового рахунку — 1,215 млрд дол.

Дефіцит платіжного балансу за січень-лютий становив 944 млн. дол. порівняно з профіцитом у 1,624 млрд дол. за відповідний період минулого року.

Серед чинників, що позитивно вплинули на платіжний баланс у лютому, І.Шуміло назвав: зростання прямих іноземних інвестицій (ПІІ) до 840 млн. дол.; істотне збільшення сальдо залучень у реальний сектор, у першу чергу торгових кредитів, які становили 1,1 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).