Порошенко вивчає можливість зміни макропоказників 2012 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі вивчає питання необхідності зміни макропоказників 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

«Міністерство економіки відпрацьовує цю тему і визначається з приводу необхідності виходу на Кабінет міністрів з відповідною ініціативою щодо зміни (макропоказників – УНІАН)», - сказав П.Порошенко.

При цьому він відзначив, що остаточний висновок Мінекономрозвитку зробить найближчим часом. «Я думаю, що впродовж тижня ми вже визначимося з необхідністю цього процесу», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого на нараді з господарчо-адміністративним активом Полтавської області Президент України Віктор Янукович заявив, що навесні до державного бюджету на 2012 рік буде обов'язково внесено зміни.

13 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що реалізація соціальних реформ, ініційованих Президентом, не матиме серйозного негативного впливу на макропоказники.

М.Азаров також заявив, що зміни до державного бюджету 2012 року для реалізації соціальних ініціатив Президента уряд України підготує на початку квітня.