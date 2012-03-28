Розпочав роботу оновлений офіційний сайт Державної податкової служби України (www.sts.gov.ua).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Структуру веб-сторінки змінено з огляду на зручність користування сайтом для відвідувачів.

Зокрема, вся наявна інформація розподілена за категоріями платників, яким можуть знадобитися норми законів, бланки документів, безкоштовний софт для формування звітності в електронному вигляді тощо. Ці відомості представлено у розділах «Фізичним особам», «Юридичним особам», «Самозайнятим особам».

Серед новинок – сервіс «Податковий календар», який нагадує про терміни подання звітності та сплати податків.

Також відвідувачам надана можливість коментувати матеріали з сайту в соціальних мережах та створювати своє «інтернет-досьє» на веб-ресурсі ДПС України.

Згодом офіційний сайт має перетворитися на повноцінний податковий портал, в який будуть інтегровані 27 веб-сторінок регіональних підрозділів ДПСУ.