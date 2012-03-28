Частка відшкодування ПДВ «автоматом» у хімічній галузі в 2012 році досягла 55% - ДПСУ
Частка відшкодованого в автоматичному режимі податку на додану вартість (ПДВ) в хімічній галузі у 2012 році досягла 55%, загалом цим підприємствам відшкодовано 43,3 млн. грн.
Про це заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко під час зустрічі з президентом Американсько-української ділової ради Морганом Вільямсом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
За словами О.Клименка, за підсумками 2011 року хіміки одержали в автоматичному режимі 192,1 млн. грн (20%) ПДВ від загального обсягу у 944,8 млн. грн, сума автоматичного відшкодування зросла з 2011 року в 2,5 раза.
«Низка платників податків визнають тільки ті норми закону, які їм вигідні, і ухиляються від оподаткування за допомогою трансфертного ціноутворення. І саме ця група бізнесменів поширює інформацію про наявність проблем з поверненням великих сум податку на додану вартість», - відзначив О.Клименко.
Він нагадав, що українські фахівці та американські експерти вже почали розробляти національні стандарти звітної документації щодо трансфертного ціноутворення.