Кабмін затвердив заходи для виплати компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР

На засіданні Кабінету міністрів 28 березня ухвалено рішення щодо організації низки заходів для проведення компенсаційних виплат за вкладами Ощадного банку СРСР.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Так, згідно з повідомленням, ухвалено рішення об проведення актуалізації даних інформаційно-аналітичної системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян». Також планується організація інформаційних заходів для населення, направлених «на підтримку здійснення виплат установами «Ощадбанку»».

Крім того, будуть проведені зустрічі з представниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності з питань надання знижок громадянам України, які отримають компенсаційні виплати, при здійсненні ними безготівкових розрахунків з використанням платіжних карт «Національна карта», емітованих «Ощадбанком», за придбані товари, роботи і послуги.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у рамках своїх соціальних ініціатив заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР в сумі 1 тис грн тим громадянам, хто ще не отримав їх, коли такі виплати проводив уряд Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн. вкладників і про загальну суму в 6 млрд грн. Компенсації повинні виплатити, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в суму близько 122 млрд грн.

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