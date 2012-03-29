На Луганщині на шахті «Суходільська-Східна» сталася пожежа
10:25, 29 березня 2012Фінанси
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Учора, 28 березня, о 22 год. 35 хв. у місті Суходільськ Краснодонського району Луганської області на шахті „Суходільська-Східна” ПАТ „Краснодонвугілля” сталася пожежа.
Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні МНС в Луганській області, на горизонті 956 метрів сталося загорання дерев’яних конструкцій кріплення. У той момент у шахті працювало 83 гірники, в тому числі на аварійній ділянці 37 гірників. В 00 год. 50 хв. 29 березня гірники самостійно вийшли на поверхню та близько першої години ночі чотирма відділеннями Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Причина загорання встановлюється.
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