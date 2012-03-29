300 українців задекларували доходи на суму від 1 млн до 1 млрд грн

В Україні 300 громадян задекларували свої доходи за 2011 рік на суму від 1 млн. грн до 1 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це свідчать попередні дані аналізу поданих декларацій.

Всього з початку року свої доходи за 2011 рік задекларували 200 тис. громадян на суму понад 5 млрд грн. Загалом повинні сплатити 115 млн. грн податків.

У ДПСУ нагадали, що деклараційна кампанія триватиме до 1 травня 2012 року.