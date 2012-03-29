Експерти: Україна має законодавчу базу для боротьби з корупцією, не має політволі

Україна має достатню законодавчу базу у сфері боротьби з корупцією, але не має політичної волі.

Таку думку під час прес-конференції в УНІАН висловили політичні експерти.

“Це міф, те що Україна нібито має діряве законодавство по боротьбі з корупції. Абсолютно ні. Україна має абсолютно діюче робоче законодавство. Єдине чого справді бракує в цій ситуації, що справді потрібно – це наявність політичної волі керівництва. А це означатиме, що не мусить бути недоторканних корупціонерів, які за своєю природою не можуть бути своїми чи чужими. Корупціонер за своєю природою – це вже ворог країни”, - сказав політолог Тарас Березовець.

Експерти навели приклад Грузії, яка за останні декілька років в значній мірі подолала корупцію, хоча до цього була однією з корумпованих країн колишнього СРСР. Ну думку політологів, у Грузії була політична воля до реальної боротьби з корупцією у всіх ешелонах влади. І результатом цього стало те, що значно підвищилось несприйняття корупції.

Говорячи про ефективні методи боротьби з корупцію в Україні, експерти назвали декілька міфів, які існують у цій сфері. Так політолог Олексій Голобуцький підкреслив, що зокрема приклад Грузії свідчить про те, що завдяки бажанню та політичній волі можна подолати все, навіть ментальність.

“Найголовніший міф про нашу корупцію, те, що вирішення цієї проблеми є складним. Нам вбивається в голову протягом двадцяти років, про це кажуть всі, хто приходить до влади: все покладу, все життя, всю кар’єру на те, щоб боротися з корупцією, але ментальність, історія, можливості заважають боротися з корупцією, і нам навіть психологічно дуже часто здається, яка дійсно охопила всі сторони нашого життя – це практично неподоланний бар’єр”, - сказав О.Голобуцький.

За його словами, міфом також є твердження про те, що корупція є “у крові” українців і слов’ян. Іншим прикладом швидкого подолання корупції в історії є робота ФБР США під керівництвом його директора Едгара Гувера, додав експерт.

Крім того Т.Березовець наголосив, що в Україні неможливо боротися з корупцією в умовах, коли існує одразу декілька відповідних державних органів. У зв’язку з чим політолог підкреслив, що це є подвійним викликом для ефективності протидії корупції і, зокрема, для секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Клюєва, одним із головних завдань якого є боротьба з корупцією.