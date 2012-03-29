НБУ проти відновлення валютного кредитування для населення

Національний банк України (НБУ) вважає недоцільним відновлення валютного кредитування для населення.

Про це заявив голова Нацбанку Сергій Арбузов в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» від 29 березня ц.р.

«У відновленні валютного кредитування населення ми не бачимо необхідності. Як пам'ятаєте, під час першої хвилі кризи значно ускладнилося погашення валютних кредитів багатьма позичальниками. Це значно підірвало капіталізацію банків, яким довелося збільшувати резерви під проблемні кредити, й призвело до значних збитків банківського сектора. Тому вважаю, що така заборона суттєво знизить валютні й кредитні ризики банків, а також зменшить доларизацію економіки. І керівники банків підтримають нас у цьому», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році в Україні в законодавчому порядку було заборонено надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті населенню на території країни.