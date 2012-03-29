Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0295/8,0330 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0275/8,0335, на 12:00 звузився спред 8,0284/8,0312. До закриття торгів цінові рівні піднялися 8,0295/8,0330 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2740/43, на 12:00 ціни підвищилися 0,2742/44. До закриття ціни знизилися 0,2734/37. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3650 (+0,1400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3320/22, а на 15:00 впали 1,3280/82. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,6910/10,6995, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6940/10,7020. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 10,6570/10,6660.