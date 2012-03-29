Інвестиції Ізраїлю в розвиток Умані знаходяться під загрозою - міністр туризму Ізраїлю

Випадки насильства по відношенню до громадян Ізраїлю, що сталися в Умані, ставлять під загрозу інвестиції Ізраїлю в розвиток Умані та перетворення міста в туристичний центр.

Про це у четвер, 29 березня, на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр туризму Ізраїлю Стас Місежніков.

«Останнім часом були помічені ознаки серйозного насильства в Умані. Кілька разів професіонали, які приїжджали з Ізраїлю до Умані реалізувати цю програму, були побиті, а інші бояться приїжджати туди», - сказав він.

С.Місежніков додав, що це питання було поставлено на його зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим «про те, щоб перетворити Черкаський регіон, Умань на хороший туристичний плацдарм, оскільки туди щоосені приїжджає величезна кількість паломників з Ізраїлю. За допомогою тих коштів, які Ізраїль пропонує інвестувати туди, можна перетворити це на туристичний райський куточок».

«Ми попросили прем'єр-міністра втрутитися в цю справу й забезпечити там безпеку та просувати ті проекти, про які ми домовилися. Ми повинні об'єднати спільні зусилля, щоб встановити там спокій і почати роботу щодо інвестицій. Гроші вже є. Дуже шкода, що через насильство екстремістів ці проекти не можуть реалізуватися», - сказав він.

Довідка УНІАН. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана в Умані. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть Новий рік – Рош Га-Шана біля його могили, то наступний рік буде для них дуже щасливим. Вони традиційно приїжджають до Умані цілими громадами, разом із жінками та дітьми.

У 2011 році під час Рош Га-Шана між паломниками й місцевими жителями сталося декілька зіткнень, що закінчилися бійками.